Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 5 sette yendi!

Güncelleme Tarihi:

#Voleybol#Fenerbahçe#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 22:34

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 5 sette kazandı.

Bu sonuçla namağlup sarı-lacivertli ekip, ligde 6'da 6 yaptı. Sarı-kırmızılı takım ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.

Başa baş geçen ilk sette 16-11'den dönen Fenerbahçe Medicana, 4 sayılık (23-19) avantaj yakalasa da Galatasaray Daikin, mücadeleyi bırakmadı. Vargas'ın etkili oyunuyla toparlanan sarı-lacivertli takım, seti 27-25 önde bitirdi ve skoru 1-0 yaptı.

Derbinin ikinci setinde Galatasaray, daha üstün bir oyun sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan üçüncü seti Fenerbahçe, 25-23'lük skorla üstün tamamladı ve yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü sete Galatasaray Daikin, yine etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadele yaşanan seti 27-25 önde kapattı ve yeniden skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Fenerbahçe, üstün bir oyunla karar setini 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Arelya Karasoy, Korneluk, Ghani)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme, Bongaerts, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik)

Setler: 27-25, 22-25, 25-23, 25-27, 15-11

Süre: 154 dakika (37, 31, 32, 34, 20)

BAKMADAN GEÇME!