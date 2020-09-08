Sultanlar Ligi, Misli.com ile daha güzel!

Spor Arena - Süleyman Arat | Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi’nin isim sponsorluğu için iki yıllık sözleşme imzalandı. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Misli.com Üst Yöneticisi Burak Şimşek ile VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray ve THY takım kaptanları katıldı. Yapılan anlaşmayla kadın voleybolunun en üst düzey ligi, 20202021 ve 2021-2022 sezonlarında ‘Misli.com Sultanlar Ligi’ ismiyle oynanacak.

"DEMİRÖREN HEP YANIMIZDAYDI"

İmza töreninde konuşan TVF Başkanı Üstündağ, anlaşma vesilesiyle, voleybola çok değerli katkıları bulunan rahmetli Erdoğan Demirören’i bir kez daha özlemle andığını belirterek, "Kendisi voleyboldan da ayrı kalmayan, çok seven bir spor insanı, gönül insanıydı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören de, Türk sporunun her branşında önemli destek ve katkılar sağlamıştır. Sponsorların desteği bizler için çok önemli. Misli.com, Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olacak. Sponsorluğumuzun Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"VOLEYBOLA İLGİMİZ YENİ DEĞİL"

Sinan Oktay da Demirören Grubu’nun voleybola olan ilgisinin eskilere dayandığını belirterek şunları söyledi:

"1982 yılında, kurucumuz rahmetli dedem Erdoğan Demirören, Milangaz Ankara Pazarları Voleybol Takımı’na isim sponsoru olmuştu. O takım 1983 yılında CEV Kupası’nda dördüncülük elde etti. Biz de bu doğrultuda Türkiye’de farklı spor dallarını ve sporcuların gelişimini destekleme vizyonunu devam ettirme çabasındayız.

AMACIMIZ DAHA BÜYÜK KATKI

Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com olarak; bu başarıları büyütmek Türkiye’de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak ve ülkemiz kadınlar voleybolunu desteklemek amacıyla Türkiye Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olmak bizi çok heyecanlandırıyor."

Törende takım kaptanları Eda Erdem Dündar, Melis Gürkaynak, Tijana Boskovic, Güldeniz Önal ve Şeyma Ercan desteği için Misli.com’a teşekkür etti ve iyi bir sezon yaşanma temennisinde bulundular.

TÜM MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENECEK

Misli.com Üst Yöneticisi Burak Şimşek spor ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Avrupa’nın en rekabetçi, en heyecanlı liginin bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi olarak anılması ayrıca gurur verici. Bundan böyle misli.com Sultanlar ligi’ndeki tüm karşılaşmalar misli.com’da ücretsiz olarak izlenebilecek” dedi.

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ da maçların 10 ülkede canlı yayınlanacağını ekledi.

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