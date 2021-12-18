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Süleyman Hurma'nın son keşfi Volkan Demirel

#Volkan Demirel#Süleyman Hurma#Karagümrük
Süleyman Hurmanın son keşfi Volkan Demirel
Adil Demirçubuk

Karagümrük başkanı teknik direktörlük görevine Fenerbahçe efsanesini getirdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel transferiyle, kendi başlattığı bir geleneği sürdürdü. Ertuğrul Sağlam (Samsun), Şota Arveladze, Mutlu Topçu (Kayseri), Cüneyt Dumlupınar, Ömer Erdoğan, Şenol Can, Francesco Farioli ve Volkan Demirel (Karagümrük) ilk teknik direktörlük deneyimlerini Hurma’nın başkan, sportif direktör ya da menajer olarak görev yaptığı kulüplerde yaşadı.

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Vavacars Fatih Karagümrük, önceki gün yollarını resmen ayırdığı teknik sorumlu Francesco Farioli’nin yerine, Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel’i getirdi. Sarı lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra beIN Sports’ta yorumculuk yapan Demirel, kırmızı siyahlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın başında ilk antrenmanına dün çıkan Demirel’in yardımcılıklarını Ekrem Ekşioğlu ile Gökhan Kağıtçıoğlu yapacak. 40 yaşındaki Demirel, Karagümrük’ün başındaki ilk sınavını pazar günü Göztepe deplasmanında verecek.

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UEFA Pro Lisans’ı bulunmuyor

Volkan Demirel, UEFA Pro Lisans diploması olmadığı için ‘teknik sorumlu’ unvanını taşıyacak, ‘teknik direktör’ olarak başka bir isim görünecek. Süper Lig’de halen teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir, İlhan Palut (İttifak Holding Konyaspor) ve Nuri Şahin’in de (Fraport TAV Antalyaspor) UEFA Pro Lisanslar’ı bulunmuyor. Vavacars Karagümrük’ün daha önceki üç teknik direktörünün de UEFA Pro lisansı bulunmuyordu. Volkan Demirel’in selefi İtalyan Francesco Farioli ve Şenol Can, ‘teknik sorumlu’ unvanıyla çalışmıştı.

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Teknik direktör avcısı Hurma!

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Karagümrük’ü satın almadan önce Samsun, Trabzon ve Kayseri’de uzun yıllar sportif direktör ve menajerlik görevlerinde bulunan Süleyman Hurma, Volkan Demirel transferiyle, kendi başlattığı bir geleneği sürdürmüş oldu. Ertuğrul Sağlam (Samsun), Şota Arveladze, Mutlu Topçu (Kayseri), Cüneyt Dumlupınar, Ömer Erdoğan, Şenol Can, F. Farioli ve Volkan Demirel (Karagümrük) ilk teknik direktörlük deneyimlerini Hurma’nın başkan, sportif direktör ya da menajerlik yaptığı kulüplerde yaşadı.

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#Volkan Demirel#Süleyman Hurma#Karagümrük

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