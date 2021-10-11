Süleyman Hurma'nın anlaştığı 17 milyon euroluk İngiliz... Bruno Fernandes Karagümrük'e oyuncu baktı! Emre Mor, Mehmet Topuz, Emre Demir...

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruna Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Rose Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.
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RÖPORTAJDAN BÖLÜMLER;
00:00 Açılış
00:35 Menajerlikten Kulüp Sahipliğine
01:21 Hedeflerimizin Gerisindeyiz
02:33 Neden Farioli'yi Tercih Etti?
05:00 Teknik direktörlerin Satışına İnanıyorum
06:43 İtalyan Futboluna İlgimiz Tesadüf
09:25 Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Aradı
10:52 Bruno Fernandes Karagümrük'e Oyuncu Baktı
14:05 Rose Barkley ile Anlaştık Ama...
14:59 Emre Mor'u Denenemek Aptalık Olurdu
17:12 Emre Demir'i 8 Yaşında Aldım
19.17 Mehmet Topuz'u Satmak İstemedim Çünkü...
23:02 Oyuncularım Bana Düşman Oldu
24:20 Tesis ve Stadyum Problemini Aşamazsam Çekilirim
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