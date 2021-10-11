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Süleyman Hurma'nın anlaştığı 17 milyon euroluk İngiliz... Bruno Fernandes Karagümrük'e oyuncu baktı! Emre Mor, Mehmet Topuz, Emre Demir...

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VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'nın konuğu oldu. Deneyimli yönetici, kulübünün performansı, merak edilen transferleri, Francesco Farioli tercihi, geçmişten günümüze uzanan yaşanmışlıkları ile sahibi olduğu Fatih Karagümrük ve kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Paris Saint-Germain Sahibi Nasser Al Khelaifi'den Bruna Fernandes'e uzanan Fatih Karagümrük ilişkisini, en büyük hedefi olan Chelsea'li Rose Barkley'i ve Karagümrük'ün stat ile tesis probleminin çözülmemesi halinde kulübü bırakacağını da duyurdu.

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RÖPORTAJDAN BÖLÜMLER;

00:00 Açılış
00:35 Menajerlikten Kulüp Sahipliğine
01:21 Hedeflerimizin Gerisindeyiz
02:33 Neden Farioli'yi Tercih Etti?
05:00 Teknik direktörlerin Satışına İnanıyorum
06:43 İtalyan Futboluna İlgimiz Tesadüf
09:25 Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Aradı
10:52 Bruno Fernandes Karagümrük'e Oyuncu Baktı
14:05 Rose Barkley ile Anlaştık Ama...
14:59 Emre Mor'u Denenemek Aptalık Olurdu
17:12 Emre Demir'i 8 Yaşında Aldım
19.17 Mehmet Topuz'u Satmak İstemedim Çünkü...
23:02 Oyuncularım Bana Düşman Oldu
24:20 Tesis ve Stadyum Problemini Aşamazsam Çekilirim

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