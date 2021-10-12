Süleyman Hurma kimdir, nereli?

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Süleyman Hurma 3 Aralık 1964 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor gibi takımlarda sportif faaliyetler yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.