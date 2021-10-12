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Süleyman Hurma kimdir, nereli?

#Süleyman Hurma#Süleyman Hurma Kimdir#Süleyman Hurma Yaşı
Süleyman Hurma kimdir, nereli

Süleyman Hurma, transfer gündemi ve söylemleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok kulüpte menajerlik ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük takımını satın almasının ardından tamamen bu kulübe odaklanmaya başladı. Peki, Süleyman Hurma kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Süleyman Hurma 3 Aralık 1964 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor gibi takımlarda sportif faaliyetler yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.

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