Süleyman Hurma: Futbol ortamı utanç verici düzeyde

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VavaCars Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra sosyal medyada kendilerine yöneltilen suçlamalardan utanç duyduğunu söyledi.

Hurma, “Türkiye’deki bu atmosferden utanç duyuyorum. Bu olay 3 takım üzerinden dönüyor. Bu sezon tarihte olmadığı kadar inanılmaz açıklamalar, suçlamalar oldu. İzahat vermek bile beni üzüyor ve utandırıyor. Bu ifadeleri özellikle çıkaran insanların bu durumu yaşaması lazım ama maalesef soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede” diye konuştu.