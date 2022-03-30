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Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

#Güreş#Avrupa#Süleyman Atlı
Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı

Budapeşte'de yapılan 2022 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda final maçına çıkan Süleyman Atlı, Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

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Daha önce iki Avrupa şampiyonluğu bulunan ve bu organizasyonda ilk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, Ermeni rakibine teknik üstünlükle kaybederek gümüş madalya kazandı. 

Maçın ardından konuşan Atlı, "Buraya Türkiye oyarak şampiyon olmak için geldik. Ben de altın madalyayı çok istedim ama final maçında kaybettim. Yenip yenilmek sporun doğasında var. İlk defa bir üst sıklette yarıştım. En azından üst sıklette finale çıkmak önemli bir deneyim oldu. Bu hatalardan ders çıkarıp Dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. 

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#Güreş#Avrupa#Süleyman Atlı

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