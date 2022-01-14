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Süleyman Atlı: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu istiyorum!

#Süleyman Atlı#Güreş#Olimpiyat Oyunları
Süleyman Atlı: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu istiyorum

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden ve son olarak Türkiye 61 kilo erkeklerde şampiyonluk yaşayan milli güreşçi Süleyman Atlı; kariyeri, hedefleri ve kendisine yönelik merak edilenlerle ilgili Spor Arena'ya konuştu.

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Başarılı güreşçinin sorularımıza verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şu şekilde; 

Sporcu olmaya ne zaman ve nasıl karar verdin?

Ben rahmetli dedemi çok severdim. 6 yaşımdayken vefat etti kendisi. Onunla yağlı güreşleri izlerdik ve yaşıtlarımın mücadelesine birlikte şahit olurduk. Bir gün ben de güreşçi olacağım dedim. O zamanlar 15-16 kilo civarındayım. Ailemden kimse de bana “sen zayıfsın, sen güçsüzsün, sen yapamazsın.” demedi. Hep arkamda durdular. Yağlı güreş ile başladım anlayacağınız. Okullar açıldığında da tesadüf bu ya bir öğretmenimiz sınıfa girip güreş yapmak isteyen var mı diye sordu. Hemen öne atıldım tabi. O günden sonra profesyonelliğe doğru yol almaya başladım. 

İlham kaynağın neydi ve hala devam ediyor mu?

İlham kaynaklarım arasında birkaç şey ve isim sayabilirim. Öncelikle kendi içime sığdıramadığım enerjim. Kabından taşan bir çocuktum ve bu hareketliliğimin beni sporda ileri taşıyacağını hissediyordum. Sonrasında ilk güreş hocam 1980 Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü. Onu çok örnek alırdım kendime. Beni erken yaşlarda çok motive etti. Sonra hep yanımda duran ailem. Onların bu desteği benim için ilham kaynağı oldu. Ben başarılı bir sporcu olup başkalarına ilham kaynağı olabilirim düşüncemin zeminini hazırladı. Tüm bu saydığım faktörler bugün de geçerliliğini koruyor tabi. 

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Süleyman Atlı: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu istiyorum

Başarının temel faktörünü nasıl anlatırsın?

Bu hayatta istediğiniz her şeyi başarmak mümkün ancak bu ne kadar istediğinize bağlı. Sabah yataktan ilk alarmda kalmak mı istiyorsunuz? Ertesi sabah kalkamıyor musunuz? O zaman biraz daha derine inip bunu sorgulamanız lazım. Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Neden istiyorum? Avrupa şampiyonu bir güreşçi mi olmak istiyorsun? Bunun için yapman gereken fedakarlıklar var, buna hazır mısın? Hazırsan gerisi çorap söküğü gibi gelecektir, değilsen birkaç ağır antrenman sonrasında yakınmaya başlaman çok muhtemel. Yani temel faktör neyi neden istediğini çok iyi bilmek diyebilirim. Yoksa herkes şampiyon olmak istiyor. Ama neden istediğini bilmiyor. 

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Önce hedeflerin mi prensiplerin mi?

Prensipler her şeyin başında gelir. Prensipleri ve disiplinleri hayatımıza düzgünce yerleştiremezsek, hedeflere giden yolda çok sapmalar yaşarız. 

Avrupa Şampiyonu olduğunda Türkiye’ye büyük gurur yaşattın. Altın madalyayı kazanınca “evet yapmam gerekeni yaptım…”  gibi bir düşünceye girdin mi?

Neyi neden yaptığımı ve neden yapmak istediğimi kendime küçük yaşlarda çok iyi anlattığımı ve özümsediğimi düşünüyorum. Şampiyon bir sporcu olarak anılmak benim bir anlamda misyonum ve kaderim gibi hissediyordum. Bunun adımlarından biri de Avrupa altın madalyasıydı. Kazandığımda gerçekten yapmak için doğduğum işin yanına bir tamamlandı işareti koyduğumu hissettim. 

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2021 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya aldıktan sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda son 16’da elendin. Büyük beklentilerle seni izledik, ne oldu da olmadı orayı biraz anlatabilir misin bize?

Bu çözümleme her zaman çok kolay olmayabiliyor. Orada mindere çıkana kadar ve mindere çıktığınızda yüzbinlerce faktör var zihninizden geçen ve sizi etkileyen. Kondisyon, teknik, psikoloji, rakip, salon, hakem, aile, ülke, verilen emekler…  O maça çok büyük beklentilerle çıktım ama anlık bir konsantrasyon kaybı bana bir olimpiyata mâl oldu. Yine de o anlara saplanıp kalmamak lazım. 

Süleyman Atlı: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu istiyorum

Hala bir hayal kırıklığın veya üzüntün var mı?

Tabi ki insan üzülüyor ama bizler profesyonel sporcularız. Önümde bir olimpiyat daha var. Negatif şeylerden kendime dersler çıkarıyorum, pozitif şeylere odaklanmaya devam ediyorum. 

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2021’i Türkiye şampiyonluğu ile kapattın. 2022’ye girerken hedeflerin neler ve kariyerinde en büyük hedefin ne?

Önce dünya şampiyonluğunu sonra da olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum. Ve bunu yapabilecek potansiyelimin olduğunu biliyorum. İnşallah birlikte güzel zaferler kutlarız önümüzdeki 3 yıl içerisinde. 

Seni örnek alan genç sporculara ve sporcu adaylarına tavsiyen ne olur?

Yorulduğunuzda, başarısız sonuçlar aldığınızda, sizi zorlayan şartlar arttığında şunu ne olur kendinize hatırlatın: Buna dayanırsam ve bu eşiği geçersem, bundan ötesi daha güzel olacak. Sporculuk kolay meslek değil unutmayın. Devamlı bir mücadele istiyor. Kendinizi bu mücadeleye zihin olarak hazırlayın. 

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Spor dışında Süleyman Atlı nasıl biridir?

  • İyi giyinmeyi sever, alışverişi sever
  • Köpeğine çok düşkündür
  • Gelecek nesillere tecrübelerini aktarmak için bir kitap yazmayı planlıyor ve bunun için notlar alır.
  • Dans etmeyi sever.
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#Süleyman Atlı#Güreş#Olimpiyat Oyunları

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