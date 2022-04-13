Süleyman Akdı yeni sezondan umutlu: Herkesin bir hayali var

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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2022 yılı İlkbahar-Yaz yarış sezonu, bugün koşulan yarışlarla başladı.

Efsane jokey Süleyman Akdı ve Türkiye Jokey Kulübü Denetim Kurulu Başkanı ve Asli Üyesi Armağan Turhan, yeni başlayan sezonu ve seyircilerin Veliefendi Hipodromu'nun tribünlerinde yer almasını Spor Arena'ya değerlendirdi.

Uğur Yapıcı'ya konuşan Süleyman Akdı şunları söyledi;

- Sezonu nasıl yorumlarsınız?

Bugün bizler için çok güzel bir gün. Türk atçılığının bayramı. Bu yarışlar yaşlı İngiliz tayları için çok önemli. Burada iyi koşacak atlar Gazi’ye geçebilecek. Güzel bir prova olacak. Arap taylarının da bugün üç yarışı var. Sezonun baş tayı kim olacak merak ediliyor, herkesin bir hayali var.

- Yarışların seyircili olması için ne dersiniz?

Pandemi bizim atçılığımızı çok geriye götürdü. Seyircisiz hiçbir şeyin tadı yok. İnşallah bundan sonra seyirciyle bütünleşen bir atçılık olur.

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ARMAĞAN TURHAN: TÜRK ATÇILIĞI HER YIL MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?

Biz her sezonu aynı heyecanla bekliyoruz. Ambiyans çok güzel, bütün atların ayakları düz bassın. Ben konumum itibariyle hep sporun içindeyim. Türkiye’de atçılık sektörü son yıllarda inanılmaz şekilde ivme kazandı. Yurt dışından almış olduğumuz aygırlar son 4-5 yılda ivme kazandırdı. Serdal Adalı ve yönetimine teşekkür etmek lazım. Deyim yerindeyse o atlar cuk diye oturdu. Yurt dışındaki insanlar bize gülerken şimdi o aygıtları bizden satın almaya çalışıyorlar. Bu bizim marka değerimizi yükseltiyor. Türk atçılığı her sene marka değerini yükseltiyor.

Pandemi yasaklarının geride kalmasıyla seyircilerin ilgisi hipodromda hissediliyor, neler söylersiniz?

Buraya gelen seyircileri görmek çok güzel. Futbolda olduğu gibi her alanda seyircinin olması çok iyi.

Gazi Koşusu’na yönelik farklı hazırlıklar var mı ?

Gazi Koşusu denildiğinde kalbimiz küt küt atıyor. Farklı çalışmalarımız tabii ki var. Herkesin kalbinde Gazi’yi kazanmak var. İnşallah bu sene de alnımızın akıyla Gazi Koşusu’nu yapacağız.

ARŞİV: SÜLEYMAN AKDI, 94. GAZİ KOŞU'SU ÖNCESİ SPOR ARENA'NIN SORULARINI YANITLAMIŞTI...

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