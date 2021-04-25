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GeriFutbol Suat Kaya ile Tuzlaspor'un yolları ayrıldı!
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 25.04.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Suat Kaya ile Tuzlaspor'un yolları ayrıldı!

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Suat Kaya ile Tuzlaspor'un yolları ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

Suat Kaya ile Tuzlasporun yolları ayrıldı

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