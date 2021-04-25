Suat Kaya ile Tuzlaspor'un yolları ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...