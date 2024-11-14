×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Stysiak yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Voleybol#Vasas Obuda
Stysiak yıldızlaştı, Fenerbahçe kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:49

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da oynanan müsabakadan 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 2. galibiyetini aldı. Vasas Obuda ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Voleybol#Vasas Obuda

BAKMADAN GEÇME!