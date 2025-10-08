Stuttgart'ta sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında yok

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

BILD'in haberine göre; Stuttgart'ın Bosna-Hersekli golcüsü Ermedin Demirovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon forma giydiği 10 maçta 5 gol - 1 asist üreten ve Stuttgart'ın en golcü ismi olan Boşnak forvet, bu süreçte Fenerbahçe maçını da kaçıracak.

Stuttgart, Avrupa Ligi'nde iki maçta topladığı 3 puanla 20. sıradaki Fenerbahçe'nin averajla arkasında, 23. sırada yer alıyor.