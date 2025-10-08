×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stuttgart'ta sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında yok

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Stuttgart
Stuttgartta sakatlık şoku Fenerbahçe maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 15:07

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Alman ekibi Stuttgart'ta takımın en önemli gol silahlarından Ermedin Demirovic yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgart'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

BILD'in haberine göre; Stuttgart'ın Bosna-Hersekli golcüsü Ermedin Demirovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ilk kez SkriniarsızFenerbahçe ilk kez Skriniar'sız!Haberi görüntüle

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon forma giydiği 10 maçta 5 gol - 1 asist üreten ve Stuttgart'ın en golcü ismi olan Boşnak forvet, bu süreçte Fenerbahçe maçını da kaçıracak.

Stuttgartta sakatlık şoku Fenerbahçe maçında yok

Stuttgart, Avrupa Ligi'nde iki maçta topladığı 3 puanla 20. sıradaki Fenerbahçe'nin averajla arkasında, 23. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Stuttgart

BAKMADAN GEÇME!