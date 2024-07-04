Stuttgart'ta DEV MAÇ! İspanya'da 11 değişiyor mu? Almanya'nın Wirtz tercihi belli mi? EURO 2024 iddaa oranları, istatistikler...

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İSPANYA

EURO 2024 grup aşamasını 3'te 3'le (gol yemeden) bitiren tek takım olan İspanya, Son 16 turunda Gürcistan'a karşı 1-0 yenik duruma düşünce (Robin Le Normand kendi kalesine) şaşırtmıştı; 4-1 kazanıp çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldular.

Gürcistan maçında sınıfta kalan Alvaro Morata ile devam edeceklerdir.

Morata'ya kanatlardan Lamine Yamal ve Nico Williams destek olacak.

TD Luis de la Fuente ilk 11'de radikal değişiklikler yapmaz; Pedri yerine Dani Olmo dışında şablon aynı kalacaktır.

Sol bekte Marc Cucurella, savunmanın önünde Rodri, kalede Unai Simon aynen devam eder.

ALMANYA

Ev sahibi Almanya ise son grup maçında İsviçre'den 1 puanı 90+2'de koparabilmişti ancak Son 16'da Danimarka'ya göz açtırmadı.

Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın golleriyle adeta "güle oynaya" çeyrek final vizesi aldılar.

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Cezası sona eren (sarı kart) Jonathan Tah, ilk 11'deki yerini (Antonio Rüdiger'in yanı) geri alacak.

Danimarka maçında Florian Wirtz'in yedek kalması kadar, Leroy Sane'nin ilk 11 başlaması da çok şaşırtmıştı.

TD Julian Nagelsmann basın toplantısında, bu konuda bir karar verdiğini ama sonucunu paylaşmayacağını söyledi.

Bild'e göre Sane, Kicker'e göre Wirtz ilk 11 başlayacak; maç saatini beklemek en doğrusu olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya son 6 maçının tamamını kazandı! Bu 6 maçın 4'ünde gol yemedi.

- Almanya'nın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor grup aşamasında 2 maç yönetti. (3 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%23'lük kesim turnuvanın en iyi takımı görüntüsündeki İspanya'nın (90 dakika içinde) ev sahibi Almanya'yı kupa dışına iteceğini düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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