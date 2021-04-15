Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz mutluluğu! 'Onu Fenerbahçe'den bedava almak inanılmaz'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Faruk Beyaz Almanya yolcusu... 17 yaşındaki futbolcu, Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Faruk ile yaz transfer sezonundan başlamak üzere 30 Haziran 2025’e kadar anlaşmaya varıldığı ve futbolcu için transfer bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Ömer Faruk, “Ailem ve temsilcilerimle birlikte Vfb Stuttgart lehine karar verdim. Çünkü, Stuttgart genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp” diye konuştu.

"BİZİ SEÇTİĞİ İÇİN GURURLUYUZ"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giyen Ömer Faruk’un büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Ömer, olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa’da en beğenilen oyuncular arasında” yorumunu yaptı.

Genç futbolcuya kendisini geliştirmesi için Stuttgart’ta zamanı verileceğini belirten Mislintat, “Ömer’in Stuttgart’ı seçmesinden gurur duyuyoruz. Diğer kulüplerden birçok teklif almasına rağmen onun kalitesindeki bir oyuncuyu bedelsiz transfer ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Fenerbahçe de bir açıklama yayımlayarak genç oyuncuya başarılar diledi.

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