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GeriFutbol Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'u 5 golle geçti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:50 | Son Güncelleme:

Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'u 5 golle geçti

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Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'u 5 golle geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart deplasmanda Borussia Dortmund'u 5-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 11. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

Konuk ekibin 26. dakikada Silla Wamangituka'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Borussia Dortmund, 36. dakikada Giovanni Reyna'nın golüyle eşitliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Stuttgart, 53. dakikada Wamangituka, 60. dakikada Philipp Förster, 63. dakikada Tanguy Coulibaly ve 90 1. dakikada Nicolas Gonzales ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sahasında üst üste üçüncü yenilgisini alan ve son 3 maçtan sadece 1 puan çıkaran Borussia Dortmund 19 puanda kaldı. Stuttgart ise puanını 17'ye çıkardı.

Leipzig ise sahasında Werder Bremen'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 41. dakikada Dani Olmo kaydetti. Leipzig puanını 24’e çıkarırken Werder Bremen 11 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freibrug sahasında Arminia Bielefeld'i 2-0, Köln de deplasmanda Mainz 05'i mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı

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