Sturrıdge-Mikel gitti, 21.3 milyon TL kasada kaldı

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19’dan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor bu ikilinin vedası sonrası yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin TL’den 104 milyon 857 bin TL’ye indirdi.

Trabzon devre arasında da Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan ile vedalaşıp Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal’le anlaşırken gidenlerle (13.2 milyon TL), gelenlerin (13.5 milyon TL) yıllık kadro maliyeti neredeyse aynı oldu.