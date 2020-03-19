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GeriFutbol Sturrıdge-Mikel gitti, 21.3 milyon TL kasada kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sturrıdge-Mikel gitti, 21.3 milyon TL kasada kaldı

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Sturrıdge-Mikel gitti, 21.3 milyon TL kasada kaldı
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Ligde 2. yarı devam ederken önce Daniel Sturridge sonra da John Obi Mikel’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL’lik yıllık maaş yükünden kurtuldu...

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19’dan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor bu ikilinin vedası sonrası yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin TL’den 104 milyon 857 bin TL’ye indirdi.

Trabzon devre arasında da Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan ile vedalaşıp Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal’le anlaşırken gidenlerle (13.2 milyon TL), gelenlerin (13.5 milyon TL) yıllık kadro maliyeti neredeyse aynı oldu.

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