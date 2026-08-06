Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Talisca itirafı: Durdurmak kolay değil

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, Fenerbahçe'nin güçlü oyuncularının maçın sonucunda belirleyici olduğunu söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU GÖSTEREMEDİK"

Fenerbahçe deplasmanında oynamanın kolay olmadığını belirten Ingolitsch, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı burada oynamak kolay değildi. Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve maalesef kaybettik."

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RÖVANŞTA TURU ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYOR

İstanbul'daki atmosferin kendileri için zorlu olduğunu dile getiren Avusturyalı teknik adam, rövanşta kendi sahalarının avantajını kullanacaklarını belirtti.

Ingolitsch, "İkinci karşılaşmada ev sahibi olarak kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de seyircinin ve kendi sahamızın verdiği avantajlarla mümkünse ilk yarıyı önde bitirip daha sonra ikinci golü bulup turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız." dedi.

"TALISCA'YI DURDURMAK KOLAY DEĞİL"

Talisca'nın performansına da değinen Ingolitsch, Brezilyalı futbolcuyu durdurmanın bütün takımlar için zor olduğunu söyledi.

Sturm Graz Teknik Direktörü, "Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur." ifadelerini kullandı.