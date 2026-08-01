Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan yeni transfer Vedat Muriqi takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.