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Canlı: Sturm Graz Galatasaray (Hazırlık maçı)

#Sturm Graz Galatasaray#Galatasaray Hazırlık Maçı#Galatasaray
Canlı: Sturm Graz Galatasaray (Hazırlık maçı)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştiği Avusturya kampındaki ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor.

Sturm Graz-Galatasaray maçından en özel fotoğraflarSturm Graz-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Sturm Graz-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşıyor.

İlk yarı bitti

Sturm Graz: 0

Galatasaray: 1

Goller: 7' Oğulcan

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Morutan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan.

STURM GRAZ GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı bu akşam saat 20:30’da başladı. Karşılaşma D-Smart platformu Smart Spor ekranından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY, MARCAO'NUN YERİNİ TCHAMBA İLE DOLDURACAK

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba ile dolduracak. 2018-2019 sezonundan beri kulübe hizmet eden Marcao'nun satışından elde edilecek 12 milyon Euroluk bonservis geliri de, kulüplerin devamlılığı için bu tür transferlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kamerun Milli takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba’nın, Marcao’ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Strasbourg altyapısında yetişen oyuncunun Danimarka temsilcisi Sönderjyske takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un gündemindeydi

1.91 boyundaki solak stoperin, geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ın takibinde olduğu bilinirken, Kamerun’un Fildişi Sahilleri’yle oynadığı maçı izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından da beğenildiği ve geçtiğimiz ara Transfer döneminde takıma kazandırılmasını istediği öğrenilmişti. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk’un onayı bekleniyor.

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