Street Fighter V kostüm tasarımı yarışmasının kazananı tasarım süreci hakkında konuştu

Serbest sanatçı olarak çalışan Steven ‘JnXC’ La ile Inven Culture yaratıcılarından Matt Buchholtz da kendisinden süreç hakkında bilgi edindi. Bunun yanı sıra son 12’ye kalan kullanıcıların tasarımları Pixel Art olarak çizilerek paylaşıldı.

Tasarladığın Juri kostümünün ilk 12’ye kaldığını öğrendiğinde nasıl hissettin?

“Finallere kaldığımı öğrenmek güzeldi. Ama kazanamayacağımı düşünerek çok da heyecanlanmamıştım.”

Senin tasarımın başından beri hep öndeydi. Ne zaman kazanacağının kesinleştiğini düşündün?

“Oylamaların bitmesine 24 saat kalana kadar çok fazla gidişatı takip etmedim ama arkadaşlarıma sorarsanız sürekli kazanamayacağımı söylediğimi söylerler. Sürekli ‘Ben bir hiçim, takip etmeye gerek yok, izlemek de oy kazandırmaz zaten’ gibi şeyler söylüyordum. Son gün ‘Aa, tasarımımı beğenenler de varmış, belki de ikinci olurum?’ dedim. Ama son 30 dakikaya kadar sıralamam konusunda emin değildim.”

“#sfvcostumedesigncontest artık bittiğine göre finale kalan 12 tasarımı tebrik etmek istiyorum. Tasarımlarınız harikaydı ve hepiniz harika iş çıkardınız! Son 12’ye kalmanızın şerefine sizin için burada bir şey var! Ama elbette sadece son 12’nin değil herkesin tasarımları harikaydı!”