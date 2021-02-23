STREET FIGHTER V, beşinci yılını Dan Hibiki ve ücretsiz içeriklerle kutluyor

Bugün yayınlanan Dan Hibiki, kendine özgü kışkırtma hareketleri ve kendini "Master of Saikyo" olarak ilan ettiği dövüş teknikleriyle Street Fighter V'in 5. Sezonuna şık bir şekilde başlıyor. Street Fighter Alpha serisinin dayanak noktası olan ve son olarak Street Fighter IV'te görünen Dan Hibiki, Ryu ve Ken'in eğitim ortağıdır. Geri adım atmayan herkesi "eğitmek" için donanımlı olduğunu düşünüyor. Dan, Street Fighter V kadrolarına artık Season 5 Character Pass veya Season 5 Premium Pass ile eklenebilir. Ayrı olarak da edinilebilir.

Ayrıca bugün tüm Street Fighter V oyuncuları için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulan güçlü bir "V-Shift" savaş mekaniği, oyunculara yepyeni savunma seçenekleri ve stratejileri sunuyor. Doğru zamanlandığında yalnızca bir V-Gauge çubuğuna mal olan V-Shift, oyuncuların zamanı kısa bir süre için yavaşlatan tamamen yenilmez bir backdash gerçekleştirmesine olanak tanıyarak savaşçıların karşı saldırılarını daha iyi planlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, tüm oyuncular artık ücretsiz olarak "The Grid Alternative" adlı yeni bir eğitim aşamasının yanı sıra tüm oynanabilir karakterler için güncellenmiş bir savaş dengesi elde ederek oyunun savaş sistemine daha fazla oyun derinliği ve iyileştirmeler ekleyebilir.

Sezon 5'in geri kalanına baktığımızda, dört karakter daha Street Fighter V: Champion Edition’a katılmaya hazırlanıyor: Rose (İlkbahar 2021), Oro (Yaz 2021), Akira (Yaz 2021) ve beşinci ve final duyurulmamış karakter (Güz 2021). Rose sahnesi (İlkbahar 2021) ve Akira sahnesi (Yaz 2021) dahil olmak üzere Sezon 5 için toplamda 26 yeni kostüm ve iki yeni sahne de planlanıyor.

Yeni karakterlerin ve ilgili içeriğin keyfini çıkarmak için şu anda iki farklı Street Fighter V Sezon 5 pass mevcut: Season 5 Character Pass ve Season 5 Premium Pass. Her bir Season Pass’e dahil olanlar şunlardır:

Street Fighter V Season 5 Character Pass

Tüm Season 5 karakterleri ve Kostüm Rengi 3-10

Beş Savaş Kostümü (her Season 5 Karakteri için bir tane)

Altı Unvan

Bonus İçerik: Eleven *

Özel PS4 Temaları ve Steam duvar kağıtları

Street Fighter V Season 5 Premium Pass

Tüm Season 5 karakterleri ve Kostüm Rengi 3-10

26 YENİ Kostüm

İki YENİ Sahne

Tüm Season 5 karakterleri için tüm kostüm renkleri

Sekiz Unvan

Bonus İçerik: Eleven *

000 Dövüş Parası

Özel PS4 Temaları ve Steam duvar kağıtları

* Eleven, kendisini şu anda Street Fighter V'de sahip olunan herhangi bir karaktere rastgele dönüştürebilen bir mimik karakterdir. Taklit edilen karakter, tıpkı kopyalanan karakter gibi performans sergilerken Eleven'ın renk şemasını koruyacaktır.