Strateji dehası Hamilton

8. Türkiye GP’si gelmiş geçmiş en iyi haftasonuna ev sahipliği yaptı. Cuma gününden, pazar günü damalı bayrağın sallandığı son ana kadar yaşananlar bir aksiyon filmi gibiydi. Pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll “İlk defa geliyor olmama rağmen İstanbul’u çok seviyorum” diyerek gönüllerimizi fethetti. Lewis Hamilton pazar gününe kadar şartlar nedeniyle pistte olmamasına karşın tarihi bir pilotaj sergileyerek tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

FERRARI BİLE BEKLEMİYORDU

İçinde bu kadar çok hikaye barındıran az yarış vardır. Bu yılın en sorunlu pilotu Sebastian Vettel son turda yaptığı atakla takım arkadaşını geçip kürsüye çıktı. Muhtemelen takımı Ferrari’nin de beklemediği bir sonuçtu bu. F1 izleyicisi bol geçiş, yağmur ve sürpriz ister. Bu haftasonu tamamını gördük. Otomobiller pistte tutunmakta zorlandılar ama bu da yarışın içinde var. Hem pistte kalmayı hem de en hızlı olmayı başarmak ustalık işi. Hamilton bunların yanına strateji dehasını ekledi.

TUTUNAMAYAN DEĞİL TUTULAMAYAN

Cuma günü Türkiye GP’nin manşeti Oğuz Atay’ın unutulmaz romanına atıfla ‘Tutunamayanlar’dı. Pazar günü ise tabelayı Hamilton değiştirdi. Bu sefer yarışı anlatan manşet ‘tutulamayan’dı! 30. tura kadar Vettel’i takip eden şampiyon DRS’nin açılmasıyla birlikte otomobilinden yüksek verim almaya başladı ve Vettel’i yakalayıp geçti. Öndeki grup 2. kez pite girdiğinde Hamilton ilk sıradaydı. Tur zamanlarını sürekli geliştirdi, aradaki farkı açtı, kendisine 1 pitstopluk daha zaman yarattı. Ne var ki Hamilton lastiklerini o kadar ustaca kullandı ki, imkansız gibi görülen tek pitstopla yarış kazanma başarısını gösterdi.

EN ÇOK KONUŞULAN YARIŞ

Şüphesiz ki en duygusal anlar 7. Dünya şampiyonluğunu İstanbul’da ilan ederek Michael Schumacher’in rekoruna ortak olan Hamilton’u otomobilinden inmeden gidip tebrik eden Vettel’in jestiydi. Her türlü asfalt tartışmasına rağmen başarılı bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Vurak Ak ve Intercity çok büyük bir iş yaptı. Bu sezon Formula 1 takviminde yer alan yarışlar içinde dünya genelinde en çok konuşulan yarış oldu Türkiye GP’si.