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GeriFutbol Strasbourg'da Thierry Laurey'nin sözleşmesi uzatıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Strasbourg'da Thierry Laurey'nin sözleşmesi uzatıldı

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Strasbourg'da Thierry Laurey'nin sözleşmesi uzatıldı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktör Thierry Laurey'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

Strasbourgda Thierry Laureynin sözleşmesi uzatıldı

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