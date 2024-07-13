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Strasbourg Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli ekip için yol haritası niteliği taşıyacak. Yeni sezondaki muhtemel 11'lerine kamp döneminde ağırlık verecek olan Mourinho, oyuncuları izleme fırsatı yakalayacak. Peki, Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

STRASBOURG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Strasbourg Fenerbahçe maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.