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Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Strasbourg#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı
Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 09:46

Strasbourg Fenerbahçe maçı Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertli kulüp için sezon öncesinde kritik bir öneme sahip olacak. Takım içindeki dinamikleri gözden geçiren Jose Mourinho ve ekibi, yeterlilik düzeyine göre oyuncu transfer sürecine de yön verecek. Euro 2024 dolayısıyla bazı futbolcuların kampa yeni dahil olması dolayısıyla bu maçta genel durum gözden geçirilecek. Peki, Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Strasbourg Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli ekip için yol haritası niteliği taşıyacak. Yeni sezondaki muhtemel 11'lerine kamp döneminde ağırlık verecek olan Mourinho, oyuncuları izleme fırsatı yakalayacak. Peki, Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

STRASBOURG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Strasbourg Fenerbahçe maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Strasbourg#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı

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