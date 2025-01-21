Strahinja Pavlović kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isim Strahinja Pavlović hangi takımlarda oynadı?

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Strahinja Pavlović, Sırbistanlı bir futbolcu olup defans pozisyonunda görev yapmaktadır. Futbol kariyerine genç yaşta başlamış olan Pavlović, kısa süre içinde Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmiştir. Strahinja Pavlović, Sırbistan milli takımıyla da önemli deneyimler yaşamış, yeteneğiyle ön plana çıkmıştır. Peki, Strahinja Pavlović kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

STRAHİNJA PAVLOVİĆ KİMDİR?

Strahinja Pavlović, 24 Mayıs 2001 tarihinde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine ülkesindeki kulüplerde başlayan Pavlović, genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Genç yaşta profesyonel futbola adım atarak, önce Sırbistan'ın önde gelen kulüplerinden biri olan Partizan'a katılmış ve burada gelişimini sürdürmüştür. Futbola olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren büyük olan Strahinja, futboldaki kariyerine erken yaşta önemli bir başlangıç yapmıştır.

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STRAHİNJA PAVLOVİĆ KARİYERİ

Strahinja Pavlović, profesyonel futbol kariyerine Sırbistan'ın Partizan kulübünde başlamıştır. Burada birkaç yıl başarılı bir şekilde forma giydikten sonra, 2019 yılında Avrupa'nın büyük liglerinden biri olan Portekiz'in Benfica kulübüne transfer olmuştur. Benfica'da geçirdiği dönemde önemli bir gelişim göstermiştir. Ancak, burada daha fazla forma şansı bulmak için bir süreliğine kiralık olarak başka kulüplere gönderilmiştir. 2021 yılında, Fransız kulübü AS Monaco'ya kiralık olarak transfer olmuştur.

Pavlović, Monaco'da geçirdiği süre boyunca defansif yetenekleriyle dikkat çekmiş ve takımın savunmasındaki kilit isimlerden biri olmuştur. Monaco'daki performansıyla adını duyuran Strahinja Pavlović, şu an Avrupa'nın pek çok kulübü tarafından takibe alınmıştır. Ayrıca, Sırbistan milli takımıyla da düzenli olarak forma giymektedir.

Strahinja Pavlović'in en belirgin özelliklerinden biri, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetidir. Bu özellikleri, onu defansif anlamda değerli bir oyuncu haline getirmiştir.