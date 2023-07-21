'Stoper oynamam' dedi, Beşiktaş'a geldi: Jean Onana

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Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Jean Onana’nın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Fransa’nın Lens Kulübü’nde forma giyen Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu dün İstanbul’a geldi. Cenevre’den kalkan özel uçakla 20.45’te Atatürk Havalimanı’na gelen Kamerunlu futbolcuyu Beşiktaşlı yöneticiler karşıladı. Onana’nın sağlık kontrolleri sonrası bugün imza atması bekleniyor.

Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre Onana’nın ayrılığında, Lens Teknik Direktörü Franck Haise ile yaşadığı görüş ayrılığı önemli rol oynadı. Haise, 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu stoper mevkisinde oynat mak istedi ancak Onana bunu kesin olarak reddetti ve yolların ayrılmasına karar verildi.

BONSERVİSİ 5.3 MİLYON EURO, MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

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L’Equipe, Beşiktaş’ın Onana için Lens’e 5.3 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Yine gazeteye göre Kamerunlu futbolcu yıllık 1.5 mil yon Euro’dan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçen sezon Ligue 1’de 45 maça çıkan genç oyuncu 3 gol, 2 asist kaydetti.