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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Steven Gerrard'dan İstanbul paylaşımı!

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Steven Gerrard'dan İstanbul paylaşımı!
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Liverpool'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, İstanbul'da kazandıkları unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinin yıldönümünde paylaşımda bulundu.

İskoçya'nın Rangers takımında teknik direktörlük görevini sürdüren Steven Gerrard, efsane olduğu Liverpool takımının İstanbul'da kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin yıldönümü için paylaşımda bulundu.

Gerrard, 2005'te Milan'a karşı 3-0 geriye düşüp ardından kazandıkları tarihi kupa için ''25/05/2005 İstanbul'' sözlerini kullandı.

Liverpool'un bir başka unutulmaz oyuncusu Jamie Carragher'da aynı fotoğrafla bir paylaşımda bulundu.

Steven Gerrarddan İstanbul paylaşımı

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