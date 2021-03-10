MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSteven Gerrard: "Liverpool taraftarı beni değil Klopp'u istiyor..."
GeriFutbol Steven Gerrard: "Liverpool taraftarı beni değil Klopp'u istiyor..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Steven Gerrard: "Liverpool taraftarı beni değil Klopp'u istiyor..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Steven Gerrard: "Liverpool taraftarı beni değil Klopp'u istiyor..."

İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Liverpool taraftarının teknik direktör Jürgen Klopp'un görevde kalmasını istediğini belirtti.

Gerrard, Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool'da Klopp'un yerine geçeceği iddiaları üzerine İngiliz basınına konuştu. 

Kulüpte teknik direktör değişikliğinin konuşulmaması gerektiğini savunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Liverpool taraftarı teknik direktör olarak beni değil Jürgen Klopp'u istiyor. Ben de onları destekliyorum. Şu an en iyi menajerlerden birine sahibiz, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

19
Tecrübesi yoktu, tarih yazdı Maksimum kalp atışını bulana dek...
Tecrübesi yoktu, tarih yazdı! Maksimum kalp atışını bulana dek...

Futbolculuk kariyerinde 19 yıl forma giydiği Liverpool'da gelecekte görev almak istediğini de kaydeden Gerrard, "Liverpool benim kulübüm, orada harika bir yolculuk geçirdim. Bir gün Liverpool menajeri olmak benim için bir rüya mı, evet öyle ama henüz değil." değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılından beri Rangers'ı çalıştıran Gerrard, İskoç ekibini 10 yıl aranın ardından Premiership'te şampiyonluğa taşımıştı.

 

Steven Gerrard: Liverpool taraftarı beni değil Kloppu istiyor...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi