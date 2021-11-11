Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti! Resmen...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da menajerlik görevine Steven Gerrard getirildi. Dean Smith ile yollarını ayıran Aston Villa, İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Aston Villa'nın açıklamasında sözleşme süresi yazmazken İngiliz basını, 41 yaşındaki teknik adamın 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığını yazdı.
Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan Gerrard, Liverpool alt yaş takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018 yazında Rangers'ın başına geçmişti.