Steven Caulker'dan Galatasaray'a transfer mesajı

Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi… Bir süredir adı İngiliz kulüpleriyle anılan Christian Luyindama’nın olası transferi üzerine planlar yapan sarı-kırmızılılara beklenmedik mesaj…

Asist Analiz'in haberine göre; Ocak ayında transfer sözü alan Fatih Terim, transfer listesini hazırlarken; Alanya’dan ilginç bir haber geldi. Alanyaspor forması giyen Steven Caulker, menajeri aracılığıyla Galatasaray’a haber yolladı. Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyleyen Caulker’ın bu mesajı kulüpte yankı uyandırdı.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Luyindama’nın yerine hamle yapılıp yapılmayacağı henüz belli değilken; 28 yaşındaki stoperin bu isteğini değerlendirmeye alan Galatasaraylı yetkililerin oluşturdukları geniş listeye Steven Caulker’ın da isminin eklendiği öğrenildi.

BOŞA ÇIKIYOR!

Alanyaspor’da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki stopere herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Galatasaray’ı cezbeden en önemli faktörlerden olduğu gelen haberler arasında.

İngiliz futbolu, Alanyaspor forması altında toplamda 59 maça çıkarken; 4 gol, 7 asist kaydetti.

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