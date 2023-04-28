Steven Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! Galatasaray, Andrea Pirlo, Vitor Pereira, Sergen Yalçın, Kim Min Jae...

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Alanyaspor'da yaptığı büyük çıkışın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan ancak hiçbir resmi maçta forma giymeden Sarı Lacivertli ekipten ayrılan Steven Caulker, Türkiye kariyerine dair konuştu. Fenerbahçeli taraftarları kızdıran İngiliz stoper; Galatasaray, Sergen Yalçın, Andrea Pirlo, Kim-Min Jae ve Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMALAR

Futbol kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

Fanatik'in derlemesine göre; Vitor Pereira'yı topa tutan tecrübeli isim; Galatasaray, Sergen Yalçın, Andrea Pirlo ve Kim-Min Jae ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

'EN ÇOK GALATASARAY'I İSTEDİM'

Türkiye'de en çok Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıklayan Caulker, "Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü." dedi.

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'YÜZÜME BİLE BAKMADI!'

Vitor Pereira'yı çok sert bir dille eleştiren İngiliz oyuncu, "Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." dedi ve ekledi:

'DAHA AZ PARAYA GİTTİM'

"Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım."

"TARAFTARLARLA BİRLİKTE PROTESTOLARA KATILIRDIM'

"Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı. Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım."

'TÜRK EFSANE SERGEN YALÇIN BENİ ARADI'

Alanyaspor'da yaşadığı büyük çıkışın mimarı olan Sergen Yalçın'dan övgüyle söz eden Caulker, "Türkiye'ye gitme şansım olduğunda Türk efsanesi Sergen Yalçın beni aradı. İçki içer, sigara içer, kumar oynar... İlk buluştuğumuzda sigara içip benim fit olup olmadığımı sordu. 10 gün beni denemeye aldılar ve sonrasında sözleşme imzaladık. Antalyaspor'a gideceğime düşünüyorum ama Alanyaspor'a gitmiştim." diye konuştu.

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'KIM MIN JAE İNANILMAZ!'

Fenerbahçe'de kendisinin yerine transfer edilen Kim Min-Jae'nin çok yetenekli bir isim olduğunu vurgulayan İngiliz oyuncyu, "Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler" ifadelerini kullandı.

'MESUT ÖZİL'İN ASİSTİYLE GOL ATMAYI HAYAL EDİYORDUM'

Fenerbahçe'ye imza töreninde "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım." açıklamasını yapan Caulker, bu hayalinin gerçekleşmediğinin altını çizerken, "Türkiye'de hayat harikaydı. Sahil hayatını oğlum çok sevmişti ve 2 yıl üst üste yılın takımına seçilmiştim. Sonra kendime 'Ben burada ne yapıyorum' dedim ve Fenerbahçe'ye gittim. Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı." dedi.

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OLAY ANDREA PIRLO SÖZLERİ

Steven Caulker açıklamalarını, "Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey, İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle!' demiştim." ifadeleriyle tamamladı.

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