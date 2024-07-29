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Steven Caulker Türkiye'ye geri döndü, Ankara Keçiörengücü ile anlaştı

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#Steven Caulker#Keçiörengücü#Transfer Haberleri
Steven Caulker Türkiyeye geri döndü, Ankara Keçiörengücü ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 11:48

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Steven Caulker, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

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Türkiye'de Alanyaspor, Karagümrük ve Fenerbahçe formaları giyen Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu.

32 yaşındaki savuma oyuncusu, Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı. Başkent ekibi transferi, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Steven Caulker'ın 1 yıl önce Under The Cosh adlı YouTube kanalına verdiği röportaj gündeme gelmişti. Alanyaspor'a gelmeden önce dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirten Caulker: "Sigara-alkol kullanıp kumar oynayan Türk efsane Sergen Yalçın yüzüme sigara üfleyerek 'Fit misin?' diye sordu. 'Evet fitim' dedim. 'Gel ve bana bunu göster' dedi." ifadelerini kullandı.

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İngiliz futbolcu, Türkiye'ye geldiği ilk dönemle alakalı ise, "Anlaşmayı tamamladık ve 10 gün sonra kulübe gittim. Antalyaspor'a transfer olduğumu sanıyordum meğerse Alanyaspor'muş" dedi.

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#Steven Caulker#Keçiörengücü#Transfer Haberleri

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