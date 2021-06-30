Steven Caulker kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Steven Caulker'ın biyografisi

2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı. Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi. İşte, Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Steven Caulker'ın biyografisi...

HAYATI VE FUTBOL KARİYERİ

29 Aralık 1991'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 1,91'lik stoper Steven Caulker, futbola ülkesinin ekiplerinden Tottenham'ın alt yapısında başladı. 2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil Town'a kiralık olarak gönderildi.

Ardından Bristol City ve Swansea'da kiralık olarak top koşturan Steven Caulker, 2013'te Cardiff'e 9,15 milyon avro bedelle transfer oldu. 1 yıl sonra da Queens Park'ın 10,75 milyon paund karşılığında kadrosuna kattığı Steven Caulker, 2015'te Southampton'a kiralık gönderildi.

2016'da Liverpool'da kiralık olarak oynayan Steven Caulker, 2018'de Dundee FC'ye gitti. Bir dönem kulüpsüz olarak boşta kalan Steven Caulker, 2019'da bonservis bedeli olmadan Aytemiz Alanyaspor'un kadrosuna dâhil oldu.