Steven Caulker, İngiliz basınına Türkiye'yi anlattı

Spor Arena Dış Haber | Türkiye'deki futbol sevgisinin ve stadyum atmosferlerinin eşsiz olduğunu söyleyen Caulker; "Koornavirüs önlemleri kapsamında bir hafta seyircisiz oynadık. Takımıma galibiyeti getiren golü de ben attım ama sevinemedim bile. Seyircisiz oynamak çok kötü. Özellikle Türkiye gibi futbol tutkusunun yüksek olduğu bir ülkede daha da zor. İstanbul deplasmanlarındaki maçlardan büyük keyif alıyorum. Bütün stadyumlar ve dolu tribünler önünde oynuyoruz. Konuk takım olduğumuz için düşmanca bir ortam oluyor ama yine de seviyorum." diye konuştu.

"TAM BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK AMA KISITLAMALAR VAR"

Koronavirüsün Türkiye'deki durumuyla ilgili konuşan 28 yaşındaki stoper; "Hasta ve ölüm sayılarında artış var. Ne kadar artar ve ne seviyelere gelir bilemeyiz. Devlet insanlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıyor. Kulübüm de bize evimizde kalmamızı söyledi. Ligler burada da ertelendi. Diğer liglerden bir hafta sonra da olsa erteleme kararı alındı. Bunun için minnettarım. Alanya deniz kenarında sıcak bir şehir. Tam bir tatil bölgesi ama şu anda ne sahil, ne restoranlar dolu. Hepsi boş. Sadece paket servis yapıyorlar. Tam bir sokağa çıkma yasağı olmasa da devletin kısıtlamaları mevcut." dedi.

"AİLEMİN YANINA GİDECEKTİM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ"

Ailesini İngiltere'ye gönderdiğini söyleyen Caulker; "Zor da olsa ailemi ilk başlarda eve yolladım. İstanbul deplasmanı sonrası ben de gidecektim ama uçuşlar iptal edildi. Zor bir durum ama neyse ki görüntülü aramalar yardımıyla hasret gideriyoruz. Olabildiğince çok konuşuyoruz. Onların güvende olduğunu bilmeliyim." diye konuştu.

"AFRİKA VE SURİYE'DEKİ İNSANLARIN DURUMUNU ANLAMALIYIZ"

Tatil zamanlarında yardım amaçlı olarak Afrika'ya ve Suriye'ye giden ve insanlara yardım eden Caulker, koronavirüs salgını süresinde dünyanın yeniden birlik ruhunu hatırlaması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bu salgın insanlık için yeniden birlik olmak açısından bir fırsat. Kötü bir dönemden geçiyoruz bu doğru ama bütün dünyanın tecrübe ettiği bu durumu Irak'ta Suriye'de ve Afrika'da insanlar yıllardır yaşıyor. Yaşamımız boyunca bunu unutmamalıyız"





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