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Spor Arena
Haber Giriş: 25.06.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!

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Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Steven Berghuis'in menajeri Guido Albers'den önemli açıklamalar geldi.

Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Feyenoord forması giyen kanat oyuncusu Steven Berghuis'ten kötü haber geldi.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Steven Berghuis'in menajeri transfer teklifini geri çevirdiklerini açıkladı.

A Spor'a konuşan Steven Berghuis'in menajeri Guido Albers, "Galatasaray ile görüştük ama Steven başka bir takımda oynamak istiyor. Galatasaray'a teklif için teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon 41 kez forma giydi ve 21 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu 27 kez de milli takım formasını giydi ve 2 golü var.

 

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