×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stephen Kenny: 'Beşiktaş kalitesini gösterdi!'

Güncelleme Tarihi:

#St. Patrick's#Beşiktaş#Stephen Kenny
Stephen Kenny: Beşiktaş kalitesini gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 23:47

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elenen İrlanda ekibi St. Patrick's'te teknik direktör Stephen Kenny, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Haberin Devamı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 14 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıyı önde tamamlamalıydık. Golü yedikten sonra işler bizim için kötü gitti. Şanslarımız vardı. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım elenmenin üzüntüsünü yaşıyor ama onların performansından ve mücadelelerinden gurur duyuyorum. Fırsatları yakaladık. Maça hızlı başladık, penaltıyla öne geçtik. Beşiktaş'ta 3 değişiklik vardı. Biz de değişikliklerle maça başladık. Belli bir noktadan sonra Beşiktaş kalitesini gösterdi ve maçı kazandı." diye konuştu.

Gözden KaçmasınOle Gunnar Solskjaer: Gelişmemiz lazımOle Gunnar Solskjaer: 'Gelişmemiz lazım!'Haberi görüntüle

Kenny, geçtiğimiz sezon Başakşehir'le karşı karşıya gelen İrlanda ekibinin yeniden bir Türk takımıyla eşleşmesini isteyip istemeyeceğine yönelik bir soruya, "Bir yılda Avrupa'da 12 maç oynadım. 8 maç kazandık. Başakşehir'le berabere kaldık, Beşiktaş'a da Başakşehir'e de İstanbul'da kaybettik. Türk takımlarına burada kaybettim. Çok fazla şey öğrendik. Dublin'deki ilk yarı en kötü performanslarımızdan birini sergiledik. Genel olarak bugün iyiydik. Bugün belki maçı kazanabilirdik. Bugünkü performanstan memnunum." diye cevap verdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#St. Patrick's#Beşiktaş#Stephen Kenny

BAKMADAN GEÇME!