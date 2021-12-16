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Stephen Curry'ye tarihi maç öncesi tepki! 'Rekor takıntısı yüzünden...'

#Stephen Curry#NBA#Golden State Warriors
Stephen Curryye tarihi maç öncesi tepki Rekor takıntısı yüzünden...

New York Knicks maçı öncesi, Ray Allen’a ait olan rekoru kırmak için sadece iki isabete ihtiyacı olan Golden State Warriors’lı Stephen Curry, dört dakika dolmadan rekorun yeni sahibi oldu. NBA yönetiminin maç öncesi verdiği karar la, rekorun geldiği anda karşılaşma bir süre dururken duygusal anlar yaşandı.

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NBA tarihinin en iyi şutörü olarak kabul edilen Stephen Curry, kırmasına kesin gözüyle bakılan ‘lig tarihinde en çok üçlük bulan oyuncu’ rekorunu sonunda eline geçirdi... New York Knicks maçı öncesi, Ray Allen’a ait olan rekoru kırmak için sadece iki isabete ihtiyacı olan Curry henüz ilk dakika geride kalırken ilk isabetini kaydetti ve Ray Allen’a ait 2.973’lük rekoru egale etti. Skorbord 3:37’yi gösterirken ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Cutty, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu. NBA yönetiminin maç öncesi verdiği kararla, rekorun geldiği anda karşılaşma bir anda durdu.

İLK TEBRİK EDENLERDEN BİRİ RAY ALLEN OLDU

Maddison Square Garden’da tribünler 33 yaşındaki oyuncuyu ayakta alkışlarken Curry tebrikleri kabul etti. Golden State Başantrenörü Steve Kerr, rekor topunu Curry’ye hediye etti. Curry de bu topu eski bir NBA yıldızı olan babası Dell Curry’ye verdi. Maçı izleyenler arasında olan Ray Allen da Curry’ye sarılıp tebrik etti. Ray Allen’ın 1300 normal sezon maçında kırdığı rekoru Curry’nin sadece 789 karşılaşmada kırması gecenin dikkat çekici notlarındandı. Stephen Curry, maçta 15 üçlük denemesinin 5’inde isabet sağlarken rekoru 2977’e çıkardı, Golden State de karşılaşmadan 105-96 galip ayrıldı.

DEPLASMAN TURNESİ 13 ÜÇLÜK EKSİĞİYLE BAŞLADI

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5 maçlık deplasman turu öncesi evinde üst üste 4 maça çıkan Golden State'te Stephen Curry'nin rekoru iç sahadaki son maç olan Portland maçında kırması beklendi ancak Curry beklenen performansı gösteremeyince deplasman turnesine 13 üçlük isabeti ihtiyacıyla başladı.

Bu durumdan dolayı fazlasıyla üzülen Curry'nin Portland maçından sonra gazeteciler demeç vermemesi dikkat çekmişti. Çünkü Curry gazetecileri nadiren reddeden bir oyuncuydu.

REKOR YÜZÜNDEN OYUNA ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Deplasman turunun ilk maçı olan Philadelphia maçında 14'te 3 üçlük isabeti bulan Curry'nin rekoru kırma ısrarının takım oyununa zarar verdiği öne sürülmüş ve 33 yaşındaki oyuncuya eleştiriler yapılmıştı.

HEDEF MSG'DI!

Golden State teknik ekibi, Curry'yi Indiana maçında dinlendirmeyi istedi ancak rekora 10 şut isabeti kaldığından ve takımı kötü etkilememek adına bu düşünceden vazgeçtiler. Yeni hedefleri; Curry'nin, NBA'in mabedlerinden kabul edilen Medison Square Garden'da kırmasıydı.

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#Stephen Curry#NBA#Golden State Warriors

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