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Stefanos Tsitsipas'ın yerine Cameron Norrie

#Tenis#ATP#Cameron Norrie
Stefanos Tsitsipasın yerine Cameron Norrie

İtalya'nın Torino kentinde devam eden Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde sakatlanan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın yerine Büyük Britanyalı Cameron Norrie korta çıkacak.

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Organizasyondan yapılan açıklamada, Rus Andrey Rublev'e 2-0 yenildiği ilk maç sırasında sakatlanan 4 numaralı seribaşı Tsitsipas'ın turnuvadan çekildiği ve yerine, ikinci yedek kontenjanından Norrie'nin dahil edildiği belirtildi.

Stefanos Tsitsipasın yerine Cameron Norrie

Bu akşam TSİ 23.00'te oynanması planlanan Yeşil Grup maçında Norveçli Casper Ruud, Tsitsipas'ın yerine Cameron Norrie ile karşılaşacak.

Kariyerinde ilk kez ATP Finalleri'ne katılacak 26 yaşındaki Norrie, bu sezon Los Cabos Açık ve Indian Wells turnuvalarından zaferle ayrılmıştı.

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#Tenis#ATP#Cameron Norrie

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