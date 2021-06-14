Stefanos Tsitsipas'ı yıkan haber! Dev finalden 5 dakika önce...

Roland Garros finalinde Novak Djokovic'e karşı 2-0 öne geçmesine karşın mücadeleyi 3-2 kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, maçın ardından yaptığı itirafla yürekleri burktu.

22 yaşındaki Tsitsipas, tarihi finalden 5 dakika önce büyükannesinin ölüm haberini aldığını ve karşılaşmaya bu haberle çıktığını belirtti.

Sosya medya hesabından bir açıklama yapan Yunan raket, kupalar kazanmanın önemli olduğunu ancak her şey olmadığını belirtti ve büyükannesine teşekkür etti.

"BABAMI BÜYÜTTÜĞÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tsitsipas yaptığı açıklamada, "Hayat, kazanmak ya da kaybetmek değildir; ister yalnız ister yalnız, her anın tadını çıkarmakla ilgilidir. Sefalet ve sefillik olmadan anlamlı bir hayat yaşamak... Kupalar kazanmak ve galibiyetleri kutlamak önemli bir şeydir ama her şey değildir. Mücadeleye çıkmadan 5 dakika önce, çok sevdiğim büyükannem hayatla verdiği savaşı kaybetti. Hayata olan inancı, iyi şeyler verme ve yapma isteği, şimdiye kadar hiçbir insanda görmediğim şekildeydi. Bu dünyada onun gibi insanların daha fazla olması önemli çünkü onun gibi insanlar seni hayata döndürüyor, hayal kurduruyorlar. Şunu söylemek isterim ki, hangi gün ya da durum ne olursa olsun bu finali sadece ve sadece ona adıyorum. Babamı büyüttüğü için teşekkür ederim. O olmasaydı, bu mümkün olmazdı..." ifadelerini kullandı.