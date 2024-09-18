Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası oluyor

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Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Suudi Arabistan Pro – Lig ekibi Al Nassr’da ligin ilk üç haftasında alınan kötü sonuçlar dolayısıyla teknik direktör Luis Castro’nun görevine son verildi.

Takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano konu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

TAKIMIN BAŞINA PIOLİ GEÇECEK

Fabrizio Romano’nun haberine göre şu an İtalya Serie A ekibi AC Milan’ın teknik direktörlüğünü yapan Stefano Pioli, Al Nassr’ın yeni teknik direktörü olma konusunda Arabistan ekibiyle anlaştı.

58 yaşındaki teknik adamın bugün AC Milan ile olan sözleşmesini feshedeceği ve menajeriyle birlikte Riyad’a gideceği bilgisine de haberde yer verildi.

MILAN’I ŞAMPİYON YAPTI

Al Nassr ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Stefano Pioli, 2021/2022 sezonunda tam 11 yıllık aranın ardından AC Milan’ı Serie A şampiyonluğuna taşıdı. 58 yaşındaki teknik adam 2022/2023 sezonunda ise takımını UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale taşıdı.

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AL NASSR YEDİNCİ SIRADA

Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi önemli yıldızları kadrosunda bulundurun Al Nassr için işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal’e kaptıran Arap ekibi, bu sezon oynadığı üç maçın ardından beş puan topladı ve ligin yedinci basamağında kendisine yer buldu.