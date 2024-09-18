Stefano Pioli, Cristiano Ronaldo’nun yeni hocası oldu

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Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr’da ligin ilk üç haftasında alınan kötü sonuçlar dolayısıyla teknik direktör Luis Castro’nun görevine son verilmişti.

Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

MILAN’I ŞAMPİYON YAPTI

Al Nassr ile sözleşme imzalayan Stefano Pioli, 2021/2022 sezonunda tam 11 yıllık aranın ardından AC Milan’ı Serie A şampiyonluğuna taşıdı. 58 yaşındaki teknik adam 2022/2023 sezonunda ise takımını UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale taşıdı.

AL NASSR YEDİNCİ SIRADA

Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi önemli yıldızları kadrosunda bulundurun Al Nassr için işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal’e kaptıran Arap ekibi, bu sezon oynadığı üç maçın ardından beş puan topladı ve ligin yedinci basamağında kendisine yer buldu.