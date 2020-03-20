Stefano Napoleoni'den corona virüsü çağrısı: Lütfen evlerinizde kalın!

Ülkesi İtalya'da salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken tecrübeli oyuncu çektiği videoda, "Herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi çok zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım. Fakat evde kalmamız spora devam edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlımıza dikkat etmemiz ve fit kalmamız gerekiyor. O halde başlayalım. Size evde yapabileceğiniz birkaç hareket göstereceğim. Birtan'la beraber başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Egzersizlerini tamamlayan Napoleoni, "Evet, antrenmanlarımızı tamamladık. Herkesin yapabileceği, kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Ailenizle keyifle vakit geçirin ve sağlıklı kalın. Gösterdiğimiz egzersizleri yapın ve evde kalın. Teşekkürler" dedi.



Göztepenin 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımın ikinci golünü atan Napoleoni, gol sevincinde vücuduna yaptırdığı Romanın simgesi Kolezyumun dövmesini gösterip halkına destek vermişti.





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