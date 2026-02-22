Stefan Savic: 'Tekrar ayağa kalmak önemliydi!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Andre Onana, Mathias Lovik ve Stefan Savic, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

LOVIK: GÜZEL BİR GALİBİYET

"Formasyon değişikliğinden emin değilim, ikinci yarı oyuna dahil oldum. Rakibimiz istediği pozisyonları, hatalarımızla buldular. Oyunu istedikleri gibi oynadılar ama 2 gol atarak kazandık. Güzel bir galibiyet oldu."

SAVIC: TEKRAR AYAĞA KALKMAK ÖNEMLİYDİ

"Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi.

4'lü başladık, 3'lü devam ettik. Güzel olan, dizilişi değiştirebiliyoruz, farklı yerlerde oynama becerisi olan oyuncumuz çok.

Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına göre daha zor olacak. Düşme hattında olanlar, Avrupa mücadelesinde olanlar daha fazla mücadele ediyor. Bunun bilincindeyiz ama buna hepimiz hazırız."

ONANA: TAKIM OLARAK KAZANDIK

"Zor bir maç oldu. En önemlisi 3 puan almaktı, başardık. Yapmamız gereken şey bu şekilde devam etmek.

İç sahada gayet etkili olan bir rakibimiz vardı. En önemlisi kazanmaktı, kimin ne oynadığından bağımsız olarak. Takım olarak kazandığımız için mutluyum."