×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stefan Savic, Süper Lig'e geliyor! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Stefan Savic
Stefan Savic, Süper Lige geliyor 3 yıllık anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 00:27

Trabzonspor, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki stoper Stefan Savic'i transfer etti.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; bordo mavili takım, İspanyol ekibinden ayrılan Stefan Savic'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haberde, Karadağlı stoperin hafta sonunda sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Karadağlı deneyimli savunmacı, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı ancak Atletico Madrid'den ayrılmamıştı.

Manchester City ve Fiorentina kariyerlerinin ardından 2015’te Atletico Madrid’e 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Savic, bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi.

Gözden KaçmasınMilliler 6 gollü maçta play-offa kaldı Dünya Kupasına katılım yolunda rakip NorveçMilliler 6 gollü maçta play-off'a kaldı! Dünya Kupası'na katılım yolunda rakip NorveçHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Stefan Savic

BAKMADAN GEÇME!