Stefan Savic, Süper Lig'e geliyor! 3 yıllık anlaşma sağlandı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; bordo mavili takım, İspanyol ekibinden ayrılan Stefan Savic'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haberde, Karadağlı stoperin hafta sonunda sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Karadağlı deneyimli savunmacı, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı ancak Atletico Madrid'den ayrılmamıştı.

Manchester City ve Fiorentina kariyerlerinin ardından 2015’te Atletico Madrid’e 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Savic, bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi.