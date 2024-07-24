×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stefan Savic: Heyecanım daha da arttı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Stefan Savic#Transfer
Stefan Savic: Heyecanım daha da arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 20:39

Trabzonspor'un Atletico Madrid'den transfer ettiği deneyimli savunmacı Stefan Savic, Trabzon'a geldi. Trabzonspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Pedro Malheiro, Cinar Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme'nin ardından stoper oyuncusu Stefan Savic de bordo-mavili kulübe dahil oldu.

Özel bir uçak ile saat 16.00'da Karadağ'dan Trabzon'a hareket eden 33 yaşındaki oyuncu saat 20.20 sıralarında Trabzon'a geldi.

Taraftarların coşkuyla karşıladığı Stefan Savic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Savic, transferi öncesinde ise teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bana olan güvenini ve beklentileri konuştuk" dedi.

Trabzonspor taraftarları arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Savic, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Stefan Savic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!