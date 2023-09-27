Stefan Kuntz'un yeni adresi şaşırttı!

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Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden alınan Alman teknik adam Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oluyor.
Sport Bild'de yer alan habere göre; Almanya Kadın Milli Takımı teknik direktörü Martina Voss-Tecklenburg'un sportif direktörlük görevine getirilecek. Haberde, Voss-Tecklenburg'un sportif direktörlük görevine atanması durumunda ise Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.
Almanya Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyunculardan Lena Lattwein, salı günü İzlanda'yı 4-0 yendikleri karşılaşma sonrası, "Artık bir karar vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.