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Stefan Kuntz'un yeni adresi şaşırttı!

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#Stefan Kuntz#Transfer#Almanya Kadın Milli Takımı
Stefan Kuntzun yeni adresi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:13

Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı öne sürüldü.

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Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden alınan Alman teknik adam Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oluyor.

Sport Bild'de yer alan habere göre; Almanya Kadın Milli Takımı teknik direktörü Martina Voss-Tecklenburg'un sportif direktörlük görevine getirilecek. Haberde, Voss-Tecklenburg'un sportif direktörlük görevine atanması durumunda ise Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.

Almanya Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyunculardan Lena Lattwein, salı günü İzlanda'yı 4-0 yendikleri karşılaşma sonrası, "Artık bir karar vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

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#Stefan Kuntz#Transfer#Almanya Kadın Milli Takımı

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