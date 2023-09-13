×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Stefan Kuntz’un şansı FIFA sıralamasında ilk 25’e tutmadı! Alttakilere bile puanlar kaybettik

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Futbol
Stefan Kuntz’un şansı FIFA sıralamasında ilk 25’e tutmadı Alttakilere bile puanlar kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 00:40

A Milli Takım, Stefan Kuntz döneminde 20. maçında 5. kez kaybederken, FİFA dünya sıralamasında ilk 25’in içinde yer alan takımlara karşı kazanamadı.

Haberin Devamı

Sıralamada 41. basamakta yer alan ay yıldızlılar son olarak 20. sıradaki Japonya’ya 4-2 kaybederken, diğer yenilgilerini 6. sıradaki Hırvatistan (0-2), 8. sıradaki İtalya (2-3) ve 9. sıradaki Portekiz’den (1-3) alırken, ayrıca sıralamada kendisinden çok daha aşağıda 129. sırada yer alan Faroe’ye de 2-1 yenildi.

Ayrıca 44. Norveç ile 1-1, 89. Lüksemburg ile 3-3, 90. Ermenistan ile de 1-1 berabere kaldı.

Türkiye, Kuntz yönetiminde resmi maçlarda sıralamada kendinden üst sırada yer alan ekiplerden sadece 35. Galler’i 2-0 mağlup edebildi.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın yeni golcüsü Bertuğ Yıldırım, Japonyayı da boş geçmedi Değerini 30 kat artırdıA Milli Takım'ın yeni golcüsü Bertuğ Yıldırım, Japonya'yı da boş geçmedi! Değerini 30 kat artırdıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınStefan Kuntzdan oyuncularına eleştiriStefan Kuntz'dan oyuncularına eleştiri Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Futbol

BAKMADAN GEÇME!