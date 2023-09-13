Stefan Kuntz’un şansı FIFA sıralamasında ilk 25’e tutmadı! Alttakilere bile puanlar kaybettik

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Sıralamada 41. basamakta yer alan ay yıldızlılar son olarak 20. sıradaki Japonya’ya 4-2 kaybederken, diğer yenilgilerini 6. sıradaki Hırvatistan (0-2), 8. sıradaki İtalya (2-3) ve 9. sıradaki Portekiz’den (1-3) alırken, ayrıca sıralamada kendisinden çok daha aşağıda 129. sırada yer alan Faroe’ye de 2-1 yenildi.

Ayrıca 44. Norveç ile 1-1, 89. Lüksemburg ile 3-3, 90. Ermenistan ile de 1-1 berabere kaldı.

Türkiye, Kuntz yönetiminde resmi maçlarda sıralamada kendinden üst sırada yer alan ekiplerden sadece 35. Galler’i 2-0 mağlup edebildi.