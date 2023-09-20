Stefan Kuntz veda toplantısında! Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil iddiası

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Türkiye Futbol Federasyonu’nunda başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasında beklenen görüşme bugün gerçekleşecek.

TFF önceki gün resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada Alman teknik adamın görevine son verildiği yönündeki iddiaları yalanlarken bugünkü zirvede ayrılığın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GELDiĞi TARiHTE GiDiYOR!

Kötü sonuçlara rağmen Kuntz’un arkasında durmaya devam eden Büyükekşi son Japonya maçının ardından oyuncuları hedef alan sözleri sonrası 60 yaşındaki teknik adamdan desteğini çekti. 20 Eylül 2021’de kendisini 3 yıllığına Ay yıldızlı ekibin teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atan Kuntz’un bu anlaşmadan tam 2 yıl sonra görevinden ayrılması bekleniyor.

ALTINTOP’UN YERiNE ÖZiL iDDiASI

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda ekimde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacak Milli Takım’da yeni hocanın Cuma'ya kadar açıklanması beklenirken adaylar arasında Löw, Montella ve Abdullah Avcı’nın isimleri öne çıkıyor.

Bu arada Alman Bild Gazetesi, “Hamit Altıntop’un yerine Mesut Özil, Milli Takım Sorumlusu olacak” iddiasında bulundu.

İSTANBUL'A GELDİ, AÇIKLAMA YAPMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için gece İstanbul’a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a davet edildiğini duyurmuştu.

Alman teknik adam, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek toplantı için İstanbul’a geldi. Almanya’nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Kuntz ile birlikte ekibinde yer alan teknik adam Kenan Koçak da İstanbul'a geldi. Alman hoca, havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

KUNTZ'UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, takımın başında çıktığı 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Takımımız kalan maçlarda Hırvatistan, Letonya ve Galler ile karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK SÜREÇ

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlılar ardından 15 Ekim'de Letonya'yı konuk edecek. D Grubu'nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda.

5'er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7'şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.