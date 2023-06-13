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Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler'e özel ilgi

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#A Milli Takım#Arda Güler#Kuntz
Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlundan Arda Gülere özel ilgi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 20:07

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri’nde 16 Haziran’da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarım sahada taktik maçla süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Milli takımda sağ arka adalesindeki sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ve tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Dün gerçekleştirilen idmanda izinli olduğu için yer almayan Hakan Çalhanoğlu ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman sırasında boyun spazmı yaşayan Ozan Kabak ise idmanı tedbir amaçlı yarım bıraktı.

CENK TOSUN’DAN MİLLİLERE ZİYARET

Sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosunda yer almayan Cenk Tosun Ay-Yıldızlı ekibin idmanını ziyaret etti. Saha kenarına gelen ve antrenmanı takip eden Cenk Tosun, teknik ekiple de bir süre sohbet etti.

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KUNTZ VE HAKAN, ARDA GÜLER’LE ÖZEL İLGİLENDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu antrenman sırasında milli futbolcu ARDA GÜLER kısa konuşmalar yaptı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Kırmızı beyazlılar yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve saat 14.45’te özel uçakla Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek.

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#A Milli Takım#Arda Güler#Kuntz

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