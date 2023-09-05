Stefan Kuntz: Vargas’ın futbolcu kardeşi olsa!

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Kazımcan ve Bertuğ’u U21’den A Milli Takıma alarak onlara bu güveni gösterdiklerini belirten Alman çalıştırıcı “Bizim de seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. O yüzden de elemeden çıkıp Almanya’da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz ki bu güveni boşa çıkarmayalım.” Güven dendiğinde konunun otomatik olarak Filenin Sultanları’na geldiğini belirten Kuntz şöyle devam etti:

MESAJ YOLLADI

“Çünkü orada yabancı bir meslektaşım takımın başında ve büyük bir başarı kazandılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabilir diye düşünüyorum. Sanırım Vargas ailesine şunu sormamız gerekiyor: ‘Vargas’ın futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?’ Belki erkek kardeşi de vardır. Çünkü Avrupa Şampiyonası için şansımızı yükseltir.

KANARYA’NIN MiLLi GURURU

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Ankaragücü galibiyetiyle milli araya lider giren Fenerbahçe, milli takımlara en çok oyuncu gönderen takım olarak da zirvede. Sarı lacivertlilerde kadroda yer alan 14 futbolcu ülkelerinden davet aldı. Kanarya’da 5 isim Kuntz’dan davet alırken A Milli Takıma da en fazla futbolcu gönderen takım da Fenerbahçe oldu.